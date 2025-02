"A prioridade principal será dar continuidade ao trabalho realizado pelos anteriores embaixadores em Genebra, relacionado com as Nações Unidas, as suas organizações e outras organizações internacionais sedeadas em Genebra", afirmou aos jornalistas António Kalohan, após a cerimónia de nomeação, que decorreu no Palácio da Presidência, em Díli.

O novo embaixador indicou também que vai continuar o reforço das relações bilaterais com a Suíça, apesar de não existir cooperação oficial entre os dois governos.

"Continuaremos a promover os interesses que possam ser desenvolvidos com o Governo da Suíça. Contudo, segundo informações que recebi, o Governo suíço não tem cooperação oficial com o Governo de Timor-Leste, mas colabora com algumas organizações da sociedade civil no país, apoiando diversas atividades locais", explicou António da Conceição.

O diplomata disse que continuará a promover questões relacionadas com os direitos humanos, a adesão de Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio (OMC) e outros temas de relevância internacional.

António da Conceição destacou que o Presidente José Ramos-Horta o aconselhou sobre as prioridades relacionadas com a participação em eventos políticos em Genebra, destacando a necessidade de consultas com o chefe de Estado e o Ministério dos Negócios Estrangeiros para definir a melhor posição para Timor-Leste.

Atual deputado e secretário-geral do Partido Democrático (PD, no Governo timorense), António da Conceição tinha sido nomeado em dezembro de 2023 embaixador da Indonésia, mas acabou por ser exonerado e não assumir posto devido a um processo judicial no qual foi condenado, mas que, após recurso, culminou com a sua absolvição em abril de 2024.

