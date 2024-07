Segundo a mesma fonte, José Ramos-Horta vai estar em Moçambique entre quarta-feira e domingo, tendo previsto reunir-se com o homólogo, Filipe Nyusi, e como a presidente do parlamento moçambicano, Esperança Bias.

Durante a sua estada em Maputo, o prémio Nobel da Paz vai também colocar uma coroa de flores na Praça dos Heróis, receber a chave da cidade, apresentar uma palestra na Universidade Eduardo Mondlane sobre "Timor-Leste, a região e o mundo" e visitar o Centro de Análise Estratégica da CPLP.

De Moçambique, José Ramos-Horta segue viagem para Angola, onde vai estar entre 08 e 10 de julho.

Em Luanda, o chefe de Estado timorense vai reunir-se com o Presidente João Lourenço, com a vice-presidente Esperança da Costa e com a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira.

O programa inclui também a participação numa cerimónia nas novas instalações da embaixada de Timor-Leste em Luanda e uma palestra na Academia Diplomática Venâncio de Moura.

"Estas visitas de estado destacam o compromisso de Timor-Leste em fortalecer suas relações internacionais e fomentar a cooperação dentro da CPLP", refere, em comunicado, a Presidência timorense.

No comunicado, José Ramos-Horta destaca que espera das visitas "discussões produtivas" sobre cooperação económica, intercâmbio cultural e segurança regional e o reforço das relações bilaterais.

