"Esta pandemia que assola todo o planeta está a demonstrar o quão vulneráveis somos todos nós e como estamos muito mais dependentes do comportamento de todas as pessoas, do que alguma vez imaginamos", escreve Francisco Guterres Lú-Olo.

"Não podemos, pois, baixar a guarda. Não podemos deitar por terra os sacrifícios dos últimos meses de todo um país", sublinhou, na mensagem que enviou ao Parlamento a solicitar autorização para a declaração do estado de emergência durante mais 30 dias, entre 02 de fevereiro e 03 de março de 2021.

"Mantendo-se as causas determinantes que justificaram a declaração do estado de emergência vigente, torna-se absolutamente necessário, tendo em vista a proteção da saúde pública, a renovação do atual estado de emergência por igual período", sublinha na mensagem aos deputados.

"Diria mesmo que se tornaram mais graves as causas que determinaram a vigência do atual estado de emergência", reitera.

O chefe de Estado aponta o aumento significativo de casos na província que inclui a metade indonésia da ilha de Timor, Nusa Tenggara Timur (Sonda Oriental, ou NTT na sigla indonésia), com quatro mil casos, o dobro face ao mês anterior, e 10 mortes.

"Isto não são meros números. São vidas humanas que nunca mais se repetirão. São mães, pais, irmãs, irmãos, filhas, filhos, amigas, amigos, vizinhas e vizinhos, colegas que se perdem para sempre. Vidas humanas que, em mais de dois milhões de vezes, foram irremediável e permanentemente interrompidas. Vidas únicas para sempre perdidas", disse.

"Numa população com problemas de saúde e com graves níveis de subnutrição, como é o caso timorense, a taxa de mortalidade poderá ser muito elevada. Não queremos que isso aconteça no nosso Timor-Leste que amamos", enfatizou.

O Presidente destacou a colaboração dos cidadãos, com as autoridades públicas, para ajudar a identificar e conter os casos detetados no país, sem que tenha havido ainda transmissão comunitária.

Algo para o qual contribuiu, disse, "o apertado controlo das fronteiras que tem vindo a decorrer desde março de 2020 e à colocação em situação de quarentena obrigatória de todas as pessoas que entram em território nacional".

"Tem sido o apertado controlo das fronteiras, em particular no controlo das entradas no país, que nos têm permitido ter um reduzido número de casos, o que tem possibilitada a boa resposta do nosso sistema de saúde", afirmou.

Lú-Olo considera um "imperativo" de proteção da saúde publica, dar ao Governo mecanismo de vigilância, prevenção e controlo, com medidas necessárias para travar um surto no país.

Entre elas destaca o encerramento de fronteiras, a interdição da entrada de estrangeiros em território nacional, a imposição de quarentena de suspeitos de infeção, o isolamento de pessoas doentes e suspeita de doença, o confinamento domiciliário e a determinação de cercas sanitárias.

"Estamos todos juntos neste combate à pandemia. Passados tantos meses de sacrifícios, não podemos deitar por terra tudo aquilo que foi alcançado até ao momento", disse.

Pediu ainda responsabilidade aos deputados, atuando para "defender a vida humana" e considerou que cabe aos cidadãos "que desempenham cargos políticos e cargos públicos, liderar pelo exemplo".

"Os políticos não podem adotar um conjunto de medidas para proteger a saúde da população e em seguida ter um comportamento relaxante, ou até mesmo ignorar tais medidas", referiu.

"Não se pode exigir um determinado comportamento a todos os cidadãos e depois não o praticar, sustentou.

O Parlamento Nacional está hoje a debater a renovação do estado de emergência.

Timor-Leste tem atualmente 18 casos ativos da doença, estando todos os pacientes em isolamento. Desde o início da pandemia, Timor-Leste registou 68 casos de covid-19.

