Por sua própria proposta, Vucic foi substituído como líder do Partido Progressista Sérvio de direita por Milos Vucevic, que atualmente é ministro da Defesa.

"Obrigado por estes 11 anos", disse Vucic numa festa na cidade de Kragujevac, no centro da Sérvia. "Tenho orgulho de ter liderado o melhor partido da Sérvia em todos estes anos."

Vucic anunciou a mudança pela primeira vez num comício na sexta-feira em Belgrado perante dezenas de milhares de apoiantes, quando enfrenta críticas por permanecer como líder do partido enquanto ocupa a presidência do país.

Milhares de pessoas são esperadas hoje numa marcha liderada pela oposição exigindo a renúncia de altos funcionários e a revogação de licenças para órgãos de comunicação pró-governo que transmitem conteúdo violentos e exibem alegadas figuras ligadas ao crime e criminosos de guerra.

Espera-se que os protestos em Belgrado e noutras cidades sérvias sejam os maiores em anos contra Vucic e seu governo, organizados em resposta a dois tiroteios em massa no início deste mês que deixaram 18 mortos e 20 feridos, muitos dos quais crianças de uma escola primária.

Os críticos acusam Vucic e o seu partido de terem alimentado divisões na sociedade e limitado as liberdades democráticas durante os seus 11 anos no poder, o que o líder nega.

Vucic disse que o novo movimento nacional será formado em junho para incluir outros partidos, especialistas e indivíduos proeminentes e promover a unidade.

Analistas consideram que se trata de uma tentativa de se reagrupar após mais de uma década no poder e crescente pressão pública.

Durante o comício na sexta-feira, Vucic acusou a oposição de se aproveitar dos tiroteios em massa para fins políticos, mas ofereceu diálogo enquanto busca formas de aliviar a crescente pressão pública.

Os assassínios chocaram a nação, levando a apelos para mudanças no poder. Os manifestantes dizem que Vucic e seu Governo estão a criar uma atmosfera de violência com seu discurso de ódio contra opositores políticos e umacampanha de propaganda implacável nos media.

Os partidos da oposição comprometeram-se a continuar com as manifestações até que suas exigências sejam atendidas, o que inclui a expulsão do ministro do Interior e do chefe de secreta, e ainda a revogação de licenças de transmissão nacional para duas estações de TV pró-governo.

Vucic e seu partido levaram dezenas de milhares de pessoas para seu comício pró-governo na sexta-feira, anunciado como o "maior de todos os tempos" na Sérvia e realizado sob chuva torrencial.

Segundo a Associated Press, órgãos de comunicação sérvios avisaram que funcionários de empresas públicas em cidades menores foram informados de que deveriam comparecer ou perderiam seus empregos.

HB // PJA

Lusa/Fim