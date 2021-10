"É o senhor Engrácio do Sacramento Soares da Graça nomeado para exercer as funções de ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul", indica o decreto 06/2021 do Presidente da República.

O decreto presidencial refere que a nomeação é feita "considerando a proposta do primeiro-ministro e chefe do Governo" Jorge Bom Jesus, em 06 de outubro, com base na "vacatura do cargo pela exoneração", a seu pedido, do antigo titular da pasta, Osvaldo Vaz.

O novo ministro das Finanças é formado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e Mestre em Direito das Empresas pela mesma Universidade.

Engrácio Graça é quadro do Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, onde exerce desde 2019 as funções de diretor dos impostos, tendo sido antes assessor para os assuntos económicos e administrativos do antigo Presidente da República Evaristo Carvalho.

O novo ministro entrará em funções numa altura em que o Governo prepara o Orçamento Geral do Estado para o ano 2022, que deverá ser entregue no parlamento até meados de novembro.

Na terça-feira, o Governo retirou a proposta de reajuste salarial que introduziu no parlamento, em maio, alegando a demissão do anterior ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, e as sucessivas greves que marcaram o processo, bem como a necessidade de adequar o documento ao novo Orçamento Geral do Estado.

Segundo o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Wuando Castro, a retirada do diploma visa permitir ao Governo adequar o documento "aos memorandos de entendimentos [assinados com vários sindicatos] e a proposta de orçamento, e também dar tempo para que o novo titular da pasta das Finanças se aproprie desse dossier e possa depois defendê-lo com maior propriedade em nome do Governo".

Após o seu primeiro encontro de trabalho com o Presidente da República, na semana passada, o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus reafirmou que prepara a remodelação do Governo que anunciou para breve, para preencher a pasta de Ministro da Defesa e Ordem Interna e "imprimir nova dinâmica ao Governo".

"A remodelação vai ser feita sem drama", disse o chefe de Governo, acrescentando que "há sempre necessidade de se incutir uma nova dinâmica no Governo que tem ainda um ano de governação".

