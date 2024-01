O decreto presidencial assinado hoje por Carlos Vila Nova nomeia como novos integrantes do executivo Lúcio Daniel Lima Magalhães, para o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, dos Assuntos Parlamentares e com a Coordenação do Desenvolvimento Sustentável, Ângela da Costa, para o Ministério da Saúde, e que acumula a pasta dos Direitos da Mulher, Disney Leite Ramos, para o Ministério da Economia, Nilda Borges da Mata, para o Ministério do Ambiente, e José do Nascimento de Rio, para o Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais.

Foram reconduzidos os antigos ministros Ilza Amado Vaz, para o Ministério da Justiça, Administração Pública e dos Direitos Humanos, Gareth Guadalupe, transferido do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, que assumia cumulativamente desde julho do ano passado.

Também foram reconduzidos Jorge Amado, no Ministério da Defesa e Administração Interna, Abel Bom Jesus, no Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Ginésio da Mata, que perdeu a pasta da Economia ficando apenas com o Ministério do Planeamento e Finanças, Celsio Vera Cruz Junqueira, que ficou com o Ministério Trabalho e da Solidariedade, perdendo a área da Saúde, bem como as ministras da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Viegas D'Abreu, e a da Juventude e Deporto, Eurídice Medeiros.

Com esta remodelação, a ex-ministra dos Direitos da Mulher, Maria Milagre, foi a única afastada do executivo, juntando-se aos antigos ministros das Infraestruturas e Recursos Naturais, Adelino Cardoso, que se demitiu do cargo na semana passada, e Alberto Pereira, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, que se demitiu em julho do ano passado, ambos envolvidos em polémicas.

Segundo fontes do executivo, os novos membros do Governo deverão ser empossados ainda esta semana.

JYAF // MLL

Lusa/Fim