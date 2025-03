Chapo vai reunir-se com Cyril Ramaphosa para "discutir o aprofundamento das relações de amizade, solidariedade e cooperação existentes entre os dois países", refere-se na nota.

Daniel Chapo vai igualmente reunir-se com empresários sul-africanos com interesses em investir em Moçambique, bem como com a comunidade moçambicana na África do Sul, afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Maria Lucas, em declarações à Rádio Moçambique.

"A visita tem [em] vista o agradecimento [ao] apoio e solidariedade que recebemos da África do Sul durante os últimos momentos das nossas eleições em outubro passado", explicou a governante.

A visita de Chapo à África do Sul, país vizinho e com o qual Moçambique tem fortes e históricas relações, ocorre numa altura em que as manifestações pós-eleitorais continuam entre os principais temas no país.

Moçambique vive desde outubro um clima de forte agitação social, com manifestações e paralisações convocadas, primeiro, pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que rejeita os resultados eleitorais de 09 de outubro, que deram vitória a Daniel Chapo.

Atualmente, os protestos, agora em pequena escala, têm estado a ocorrer em diferentes pontos do país e, além da contestação aos resultados, os populares queixam-se do aumento do custo de vida e de outros problemas sociais.

O Presidente sul-africano, que esteve entre os dois únicos chefes de Estado que assistiram à cerimónia de investidura de Chapo, em 15 de janeiro, defendeu, em janeiro, soluções pacíficas para a crise pós-eleitoral no país, admitindo que a instabilidade em Moçambique afeta também a África do Sul.

"Os problemas que sejam resolvidos de forma pacífica tal como entendem os moçambicanos", disse o Presidente sul-africano, citado por Sydney Mufamadi, enviado especial de Ramaphosa que esteve em Moçambique para um encontro com o antigo chefe de Estado Filipe Nyusi.

Desde outubro, pelo menos 353 pessoas morreram, incluindo cerca de duas dezenas de menores, e cerca de 3.500 ficaram feridas durante os protestos, de acordo com a plataforma eleitoral Decide, organização não-governamental que acompanha os processos eleitorais.

O Governo moçambicano confirmou pelo menos 80 óbitos, além da destruição de 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias, durante as manifestações.

PME/ EAC//

Lusa/Fim