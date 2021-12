"Aos funcionários e agentes do Tribunal Administrativo exortamos que se empenhem cada vez mais com brio, abnegação, dedicação, zelo e que se distanciem dos atos de corrupção na nobre missão de contribuir para a legislação e justiça no país", disse Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava durante o lançamento do Plano Estratégico do TA 2022/2025.

Nyusi defendeu que a jurisdição administrativa deve ser célere e eficaz na promoção da legalidade, integridade e boa gestão da administração pública.

"O TA é um dos principais pilares para a consolidação do Estado de direito democrático", enfatizou.

O Presidente moçambicano assinalou que os objetivos traçados no Plano Estratégico do TA não devem ser tidos como "a solução de todos os desafios" e, por isso, paralelamente à sua implementação, deve ser avaliada "constantemente a sua aplicabilidade".

"Devem ter em conta a publicação de indicadores que meçam o impacto do Tribunal Administrativo para a sociedade", além do "reforço da comunicação externa sobre o visto, incluindo a promoção de denúncias de situações de corrupção", apontou Filipe Nyusi.

