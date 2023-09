"Não podemos continuar a fazer estradas para morrer", disse Filipe Nyusi, durante a inauguração da Estrada Nacional número 101, que liga a vila da Macia à cidade de Chokwé, na província de Gaza, sul de Moçambique.

Na sexta-feira, o Presidente moçambicano mostrou-se "consternado" com a morte de 20 pessoas num acidente, na província central de Manica, com uma viatura ligeira de transporte de passageiros, sobrelotada, que embateu num camião de carga e capotou.

O chefe de Estado moçambicano pediu hoje que os automobilistas conduzam com cautela, respeitando as regras de trânsito e de segurança para "evitar sangue nas estradas" do país.

"Exortamos também a população para respeitar as regras de travessia e colaborar para travarmos a vandalização dos sinais de trânsito", acrescentou o Presidente de Moçambique, referindo que os automobilistas que "conduzem carros dos outros ou do Estado" são os que mais se envolvem em acidentes.

Filipe Nyusi sugeriu que as autoridades locais recorram a novas formas de sensibilização para travar os incidentes, referindo que não se podem colocar lombas em todas as estradas do país.

"Está a ver o que é uma estrada de lombas do Rovuma ao Maputo", questionou o Presidente.

Moçambique registou um total de 387 mortes por acidentes de viação no primeiro semestre deste ano, uma redução em 11% quando comparado aos 434 óbitos registados no mesmo período de 2022, indica um balanço do Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique, divulgado anteriormente pela Lusa.

As mortes resultaram de um total de 357 acidentes rodoviários registados no mesmo período, que fizeram ainda 295 feridos graves e 412 ligeiros.

O ministério aponta o excesso de velocidade, deficiências mecânicas, má travessia do peão, corte de prioridade, ultrapassagem irregular e condução sob efeito de álcool como as principais causas dos acidentes rodoviários.

De acordo com o balanço, o índice de acidentes de viação e suas consequências reduziu-se em 2023, comparado ao ano passado, fator que resulta das ações de mitigação implementadas pelas autoridades.

Entre essas ações estão o "controlo de velocidade e condução sob efeito de álcool, fiscalização do estado técnico das viaturas, campanhas de sensibilização para o uso de capacetes pelos ciclistas e motociclistas e palestras sobre segurança rodoviária".

