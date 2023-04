"A profissão de jornalista é uma das mais gratificantes da sociedade, uma vez que ser jornalista é antes de tudo ser difusor da verdade sobre as dinâmicas do dia-a-dia do país, no seu percurso rumo à estabilidade e bem-estar das pessoas, relatando os factos, sempre, com isenção, responsabilidade e patriotismo", refere um comunicado da Presidência da República.

A nota foi emitida por ocasião do Dia do Jornalista Moçambicano, que se assinala hoje no país.

No comunicado, o chefe de Estado moçambicano defendeu o pluralismo de ideias assente na liberdade de expressão e de pensamento como pilares do exercício da cidadania.

"Nesse desiderato, a figura central é o jornalista, na condição de principal interveniente na consolidação das conquistas democráticas que se vão cristalizando como modo de vida do nosso povo", lê-se na nota.

Filipe Nyusi exortou a classe jornalística a veicular "factos, verdades e virtudes que contribuam para criar a harmonia no seio dos cidadãos".

"Num contexto em que o país é assolado por várias adversidades, entre as quais doenças endémicas, eventos climatéricos extremos e ataques terroristas" a conduta dos jornalistas deve ser pautado pela defesa da pátria, através de mensagens educativas, de resiliência e de esperança", acrescenta o texto.

Filipe Nyusi apontou o estímulo da consciência patriótica e valorização da soberania e do interesse nacional como pilares que devem nortear a postura dos órgãos de comunicação social do país.

Várias ONG e índices sobre democracia têm alertado para a prevalência de um ambiente de degradação dos direitos básicos em Moçambique, nomeadamente as liberdades de imprensa e de expressão e direitos à reunião e manifestação.

PMA // PJA

Lusa/Fim