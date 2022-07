Raul Domingos vai substituir Sérgio Nathú Cabá, exonerado hoje pelo Presidente da República do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário de Moçambique na Santa Sé, avança a nota.

Raúl Domingos foi chefe da equipa da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) nas negociações com o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), para o Acordo Geral de Paz, assinado em 1992, em Roma.

As negociações contaram com a mediação da Comunidade de Sant´Egídio, entidade ligada à Igreja Católica.

Após as primeiras eleições multipartidárias na história de Moçambique, em 1994, Raúl Domingos chefiou a bancada do principal partido da oposição na Assembleia da República, mas acabou sendo expulso da Renamo, após desentendimentos com o então líder do movimento Afonso Dhlakama, na sequência das eleições gerais de 1999.

Após a sua saída da Renamo, Domingos fundou o Partido para a Democracia e Desenvolvimento (PDD), uma força política extraparlamentar que nunca conseguiu eleger representantes para órgãos eletivos nacionais ou locais.

O político é conselheiro de Estado por nomeação do atual chefe de Estado moçambicano.

PMA // JH

Lusa/Fim