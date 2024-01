A visita resulta de um convite do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e terá a duração de quatro dias, segundo a Presidência moçambicana.

"A visita do chefe do Estado moçambicano à Índia enquadra-se no contexto do fortalecimento e aprofundamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países e promoção de oportunidades de investimento em Moçambique", informou a Presidência, acrescentando que o chefe de Estado moçambicano vai também participar na 10.ª Edição da Cimeira Global de Gujarat.

A visita de Filipe Nyusi ocorre num momento em que um diferendo entre duas empresas em tribunal sobre a liberalização das exportações de feijão bóer para Índia levou ao bloqueio de dezenas de toneladas em portos moçambicanos.

Em finais de dezembro, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique -- CTA esclareceu que o feijão bóer que estava retido já está a ser exportado para a Índia, reiterando o "livre acesso ao mercado" como a melhor opção para evitar problemas similares.

A exportação de feijão bóer para a Índia, que é o principal mercado deste produto, resulta de um memorando de entendimento com Moçambique, assinado em 2016, prevendo a isenção de direitos aduaneiros para os importadores indianos.

A Índia é o maior produtor e consumidor de feijão bóer, com a imprensa indiana a indicar nas últimas semanas a subida de 10% no preço do produto no país em dois meses, precisamente devido às dificuldades de importação a partir de Moçambique.

