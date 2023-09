A nota de imprensa avança que Nyusi exonerou Shafee Sidat, do cargo de administrador de Marracuene, Momade Ali, do distrito da Ilha de Moçambique, Rui Chong, de administrador de Mossuril, e Issa Tarmamade, de administrador do distrito de Ibo.

Na quinta-feira, o Presidente moçambicano exonerou Cecília Chamutota do cargo de vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, nomeando-a para secretária de Estado da província de Sofala, centro de Moçambique, em substituição de Stela Pinto Novo Zeca, exonerada do posto na terça-feira.

Stela Pinto Novo Zeca é candidata a autarca da cidade da Beira nas eleições autárquicas de 11 de outubro pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.

PMA // VM

Lusa/Fim