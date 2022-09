"Gostaríamos de transmitir a solidariedade do povo moçambicano que tanto respeitava e acarinhava Sua Majestade por tudo quanto fez pelo reforço das relações de amizade, solidariedade e cooperação que prevalecem entre Moçambique e a Grã-Bretanha, bem como com a Commonwealth", diz Nyusi, numa mensagem de condolências por ocasião da morte de Isabel II.

Sublinhando que foi com profundo pesar que tomou conhecimento do desaparecimento físico da monarca, o chefe de Estado moçambicano destaca ainda a lealdade e sentido de missão da rainha para com o seu país e o mundo.

"Ela personificava o vigor discreto que o mundo teve a felicidade de testemunhar ao longo de décadas", lê-se no texto.

Durante o reinado da falecida monarca, prossegue a mensagem, Moçambique desfrutou de muito boas relações com o Reino Unido, tendo se filiado a Commonwealth como membro de pleno direito.

Moçambique aderiu à Commonwealth em 1995, apesar de não ter sido colónia do então império britânico, uma vez que foi colonizado por Portugal e integra a Comunidade dos Países de Língua Portugesa (CPLP).

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

PMA // PJA

Lusa/Fim