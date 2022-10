"O Presidente [Michel] Aoun assinou cinco leis aprovadas pelo parlamento e submeteu-as para publicação oficial, sendo a mais proeminente a Lei de Sigilo Bancário", anunciou a Presidência do Líbano num comunicado.

A nota acrescenta que as demais leis ratificadas pelo presidente estão relacionadas com acordos de empréstimo e desembolso com entidades multilaterais de crédito para enfrentar a intensa crise económica que o país atravessa.

Por sua vez, o vice-primeiro-ministro libanês, Saade al-Shami, que liderou uma delegação, há algumas semanas, durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington, informou Aoun de que "não foi ainda alcançado para implementar o acordo com o FMI", segundo a nota, que não avança mais detalhes.

Em abril passado, o Líbano e o FMI chegaram a um acordo preliminar de acordo com o qual o país poderia receber ajuda financeira equivalente a cerca de 3.000 milhões de dólares (3.011 milhões de euros), mas o entendimento ainda não recebeu luz verde da direção do organismo devido à falta de desenvolvimento nas reformas exigidas em troca.

Entre elas está a entrada em vigor de uma lei de sigilo bancário que se ajuste aos padrões internacionais e que foi aprovada hoje pelo Presidente, que, antes do verão, tinha rejeitado a versão anterior da lei.

Com a nova lei, terão capacidade para requerer esta medida não só as autoridades judiciais competentes, mas também a Autoridade Nacional Anticorrupção, a Comissão de Controlo Bancário e a Corporação Nacional de Garantia de Depósitos.

Segundo o parlamento, a norma visa promover a transparência, facilitar o julgamento de crimes financeiros e combater a corrupção endémica no país mediterrânico.

PD // TDI

Lusa/Fim