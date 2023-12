No tradicional discurso à nação por ocasião do final do ano, Sissoco Embaló afirmou que 2023 começou por ser marcado por "eventos significativos", nomeadamente a realização de eleições legislativas em junho, que levaram a que desse posse ao Governo da Plataforma Aliança Inclusiva (PAI-Terra Ranka), liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e que venceu as eleições com uma maioria absoluta.

"Parecia que o ano de 2023 iria terminar sem qualquer incidente que viesse perturbar a normalidade da vida política nacional. Infelizmente não foi isso que veio a acontecer. Foi no decurso do debate parlamentar do Orçamento Geral do Estado que foi quebrada a relação institucional que deve existir entre o parlamento e o executivo", observou Umaro Sissoco Embaló.

O chefe de Estado guineense afirmou que, a partir do parlamento, "foi desencadeado" o que viria a tornar-se "numa grave crise política" no país, iniciada "com um escândalo financeiro do executivo".

Os então ministro da Economia e Finanças, Suleimane Seidi, e o secretário do Tesouro, António Monteiro, foram detidos no final de novembro, sob acusação de pagamentos fraudulentos do Estado a 11 empresários, o que originou confrontos entre membros da Guarda Nacional, que retiraram os dois governantes das celas da Polícia Judiciária, e das forças presidenciais, que forçaram o seu regresso aos calabouços da PJ.

"Perante uma tal situação, o Presidente da República decidiu dissolver a Décima Primeira Legislatura da Assembleia Nacional Popular (ANP, parlamento), nomeou e deu posse a um novo Governo e, assim, garantiu o funcionamento das instituições nos termos da Constituição da República", disse Embaló.

A coligação PAI- Terra Ranka tem rejeitado as justificações do chefe de Estado, considerando a decisão de dissolver o parlamento como inconstitucional com base no artigo 94 da Lei Magna que diz que o órgão não poderá ser destituído nos 12 meses após as eleições legislativas.

Embaló acabou por demitir, a 04 de dezembro, o Governo eleito, tendo inicialmente reconduzido o primeiro-ministro, Geraldo Martins, que, contudo, recusou constituir um executivo de iniciativa presidencial, acabando por ser destituído.

O Presidente guineense nomeou então o economista e também dirigente do PAIGC Rui Duarte de Barros para liderar o Governo da sua iniciativa.

No seu discurso de hoje, Umaro Sissoco Embaló defendeu que "a Guiné-Bissau não parou e não vai parar" e vê com otimismo e "com bons olhos o futuro".

"A Guiné-Bissau é um país viável. Os inúmeros projetos de desenvolvimento a serem realizados em diferentes áreas de governação terão sempre o meu olhar atento, empenhado e rigoroso", assegurou.

O chefe de Estado guineense acrescentou que estará sempre "na linha de frente" na defesa da democracia, justiça e liberdade e instou os cidadãos do país a contar consigo na sua magistratura de influências "na busca de melhores soluções" dos problemas.

MB // MLL

Lusa/Fim