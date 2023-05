Akufo-Addo reuniu-se com Ibrahim Traoré, que lidera o Governo de transição e autor de um golpe de Estado em 30 de setembro de 2022, para discutir "grandes questões na sub-região, enfrentando o desafio da segurança", segundo a fonte oficial.

A visita do Presidente ganês ocorreu cinco meses depois de uma querela diplomática entre os dois países, na sequência das suas declarações sobre um alegado acordo com o grupo Wagner no Burkina Faso, assolado por ataques de grupos extremistas islâmicos.

Em meados de dezembro, durante uma reunião nos Estados Unidos com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, o Presidente ganês disse que o Burkina Faso tinha "chegado a um acordo para, tal como o Mali, empregar forças Wagner".

"Acredito que lhes foi atribuída uma mina no sul do país como forma de pagamento pelos seus serviços", acrescentou, chegando a especificar que havia "mercenários russos na fronteira" entre o Burkina Faso e o Gana.

O Governo burquinabê reagiu qualificando as considerações como "muito graves", retirou o seu embaixador em Acra e convocou o embaixador ganês em Ouagadougou para apresentar o seu protesto.

Ibrahim Traoré e o seu Governo negaram repetidamente o recurso aos mercenários do grupo russo mas, depois de expulsarem os soldados franceses presentes em Ouagadougou, admitiram que o país se aproximou da Rússia, "um aliado estratégico" como outros.

"Continuaremos a adquirir meios importantes com esses países e cooperaremos com aqueles que desejam ajudar-nos nesta guerra" contra os extremistas, disse Traoré.

O Burkina Faso, palco de dois golpes militares em 2022, está envolvido desde 2015 numa espiral de violência de cariz extremista islâmico que surgiu no Mali e no Níger há alguns anos e se espalhou para além das suas fronteiras.

Nos últimos oito anos, a violência deixou mais de 10.000 mortos - civis e soldados - de acordo com organizações não-governamentais, e cerca de dois milhões de deslocados internos.

ANP // LFS

