Quase dois meses após as eleições legislativas, antecipadas pelo Presidente francês e que conduziram a uma Assembleia Nacional sem maioria, Emmanuel Macron continua à procura do próximo primeiro-ministro, cujo nome poderá ser revelado na terça-feira, segundo a agência de notícias AFP.

O anúncio destes dois encontros assinala uma aceleração das consultas lideradas por Macron, que estão a entrar na sua fase final após 55 dias de crise política, adianta a mesma fonte.

Os nomes de antigos ministros - um da esquerda, outro da direita - são regularmente mencionados para chefiar um governo.

Após vários dias de intensas especulações que parecem colocar Bernard Cazeneuve na posição de favorito, o socialista será recebido por Macron logo ao início da manhã, num dia em que é esperado também no Eliseu Xavier Bertrand, antigo ministro e defensor da direita social.

A AFP acrescenta que o Macron irá então manter conversações com os seus antecessores François Hollande (2012-2017) e Nicolas Sarkozy (2007-2012) e que deverá deixar passar o arranque do novo ano letivo, que em França se realiza na segunda-feira, para depois anunciar a nomeação do próximo chefe de Estado, na terça-feira.

Macron procura um chefe de governo que possa evitar uma censura imediata das forças políticas da Assembleia, razão que o levou a rejeitar a candidatura de Lucie Castets, apresentada pela Nova Frente Popular (a aliança de esquerda que venceu as últimas legislativas).

O orçamento para 2025 deve ser apresentado ao Parlamento até 01 de outubro, o mais tardar.

