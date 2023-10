A visita do Presidente francês ocorre mais de duas semanas após os ataques do grupo palestiniano Hamas em território israelita, que fizeram mais de 1.400 mortos, incluindo 30 cidadãos franceses.

Além disso, sete cidadãos franceses continuam desaparecidos: uma jovem tem o estatuto de refém e "para os outros seis há uma presunção de que são reféns, mas não há certeza", segundo Emmanuel Macron.

Desde o início do conflito envolvendo Israel e o Hamas, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já estiveram em Israel.

No sábado a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também se deslocou a Israel para um encontro com o primeiro-ministro, Benjamim Netanyahu, como fizeram já também outros líderes europeus, como Roberta Metsola, presidente do parlamento europeu, o chanceler alemão, Olaf Scholz, ou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

O grupo islamita Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impondo um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.

