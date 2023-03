De acordo com a Casa Branca, Joe Biden reiterou as preocupações dos Estados Unidos sobre a medida de retirar a independência do sistema judicial do sistema político do país.

Um apelo que um responsável da administração norte-americana, citado pela agência de notícias AP, descreveu como franco e construtivo.

Não houve qualquer indicação imediata de uma reação de Benjamin Netanyahu, que já rejeitou uma proposta de compromisso feita pelo Presidente israelita, Isaac Herzog, para resolver o impasse.

O projeto-lei proposto em janeiro pela coligação de direita israelita liderada por Benjamin Netanyahu pretende limitar os poderes do Supremo Tribunal e tem levado a grandes manifestações no país, todas as semanas, desde então.

Segundo a proposta do Governo, os deputados poderão anular as decisões do Supremo Tribunal por uma maioria simples.

Benjamin Netanyahu disse hoje que as mudanças legais seriam levadas a cabo de forma responsável, protegendo ao mesmo tempo os direitos básicos de todos os israelitas.

O seu governo - a ala mais direita de sempre do país - diz que a revisão se destina a corrigir um desequilíbrio que deu demasiado poder aos tribunais e impediu os legisladores de levar a cabo a vontade dos eleitores.

Os críticos afirmam que a revisão vai alterar o delicado sistema de controlos e equilíbrios de Israel e fazer deslizar o país para o autoritarismo.

Os opositores da medida levaram a cabo protestos disruptivos, tendo mesmo envolvido os militares do país, depois de mais de 700 oficiais de elite da Força Aérea, forças especiais e a Mossad terem dito que deixariam de se voluntariar para o serviço.

A conversa de hoje entre os dois responsáveis seguiu-se a uma reunião no Egito entre oficiais israelitas e palestinianos, na qual se comprometeram a tomar medidas para diminuir as tensões antes de uma época festiva sensível.

A administração de Joe Biden elogiou o resultado da cimeira na estância balnear egípcia do Mar Vermelho de Sharm el-Sheikh, de onde saiu um comunicado conjunto referindo que as partes tinham reafirmado o compromisso de desanuviar a escalada e evitar mais violência.

