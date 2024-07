"A República Islâmica do Irão, de acordo com os princípios e objectivos da Revolução Islâmica e com as ideias do Imã Khomeini, bem como com as diretivas do líder supremo, considera um dever humano e islâmico apoiar a nação palestiniana na luta contra a ocupação e o 'apartheid' do regime sionista", afirmou Pezeshkian na mensagem, citado na quarta-feira à noite pela agência de notícias estatal IRNA.

O responsável notou que, graças à resistência do povo palestiniano e ao heroísmo de quem combate, "a vitória divina será para a amada Palestina".

Teerão é um dos principais aliados do movimento palestiniano islamita Hamas e lidera o chamado "Eixo da Resistência" contra Israel, que inclui o Hezbollah e os rebeldes Huthis do Iémen, entre outros.

Pezeshkian reafirmou há três dias o apoio às milícias do "Eixo de Resistência" da região do Médio Oriente, numa carta dirigida ao secretário-geral do Hezbollah, Hasan Nasrala.

Numa conversa telefónica com o homólogo sírio, Bashar al-Assad, o Presidente eleito do Irão garantiu igualmente que manteria o apoio à Síria.

Pezeshkian venceu a segunda volta das presidenciais da semana passada, numa votação antecipada após a morte do anterior líder, Ebrahim Raisi, num acidente de avião.

Toma posse em 30 de julho, numa cerimónia no parlamento iraniano.

