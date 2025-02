"Isto é importante, vamos tornar os Estados Unidos ricos novamente", disse o republicano, na segunda-feira, depois de implementar o aumento.

A Presidência dos Estados Unidos disse que as tarifas serão aplicadas a nível global e que não haverá exceções para nenhum país no que toca às importações de aço e alumínio.

"Não haverá exceções ou isenções. E será para todos os países", disse Trump.

Isto apesar do magnata ter dito, na mesma ocasião, que irá considerar uma isenção tarifária sobre as importações de aço e alumínio da Austrália, após um telefonema com o primeiro-ministro australiano.

Anthony Albanese defendeu uma isenção durante a chamada, que tinha sido agendada antes de Trump anunciar tarifas sobre as importações de aço e alumínio, na segunda-feira.

O Presidente dos Estados Unidos disse que o excedente comercial do país com a Austrália era uma das razões pelas quais estava a considerar uma isenção das tarifas.

"Na verdade, temos um excedente", disse Trump aos jornalistas. "É um dos poucos países. E eu disse [ao Albanese] que isso é algo a que vamos dão grande consideração", acrescentou.

O republicano garantiu que nas próximas quatro semanas vai realizar reuniões para analisar novas tarifas e deu como exemplos os veículos, os semicondutores e os produtos farmacêuticos.

No domingo, Trump tinha prometido que iria anunciar, "provavelmente terça ou quarta-feira", medidas alfandegárias recíprocas em relação a produtos que são taxados nos parceiros comerciais norte-americanos.

O Canadá é a maior fonte de aço importado pelos EUA, seguido pelo México, Coreia do Sul, Brasil e Vietname, de acordo com dados do Instituto Norte-Americano de Ferro e Aço.

Quando ao alumínio, os Estados Unidos obtêm quase dois terços do seu fornecimento do Canadá, de acordo com a Associação do Alumínio.

Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), o líder norte-americano impôs tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio, mas depois concedeu quotas isentas de impostos a vários parceiros comerciais, incluindo o Canadá, o México, a Austrália e o Brasil.

