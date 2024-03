Em janeiro de 2023, o antecessor de Vo Van Thuong, Nguyen Xuaen Phuc, também decidiu renunciar ao cargo presidencial por alegado envolvimento em subornos.

Segundo a agência de notícias oficial VNA, Vo Van Thuong declarou-se culpado de "violações e infrações" e o comité central do Partido Comunista, no poder desde 1976, aceitou a sua demissão.

A renúncia do político de 53 anos ocorre numa altura em que o Vietname vive profundas convulsões políticas, após o anterior chefe de Estado ter sido também afastado no âmbito de uma campanha anticorrupção, que levou à demissão de vários ministros e líderes empresariais e ao julgamento de figuras proeminentes por fraude e corrupção.

O Vietname é governado pelo Partido Comunista. À frente do regime autoritário está o secretário-geral da força política, o Presidente e o primeiro-ministro, sendo que as principais decisões são tomadas pelo Politburo (órgão executivo), que integra 16 membros.

Embora o Presidente seja o chefe de Estado, o homem forte do regime é o secretário-geral do partido, Nguyen Phu Trong, considerado o arquiteto da operação anticorrupção, que é popular junto da opinião pública, como escreve a agência noticiosa France Presse (AFP).

Thuong violou "regulamentos" não pormenorizados, escreveu a agência de notícias oficial VNA, que acrescentou que "as violações e infrações do camarada Vo Van Thuong foram desaprovadas pela opinião pública, afetando a reputação do partido, do Estado e a sua própria".

"Ciente da sua responsabilidade para com o partido, o Estado e o povo, apresentou a sua demissão das funções que lhe foram confiadas", indicou a mesma fonte.

A Assembleia Nacional, que segue rigorosamente as instruções dos dirigentes do partido, vai realizar uma sessão extraordinária na quinta-feira para confirmar a renúncia e espera-se que o vice-presidente Vo Thi Anh Xuan assuma o cargo temporariamente.

Vo Van Thuong assumiu a Presidência a 02 de março de 2023, após a renúncia surpresa do seu antecessor, Nguyen Xuan Phuc, um acontecimento raro no Vietname, onde o habitual é a estabilidade e um cuidadoso planeamento de mudanças políticas.

Antes de Nguyen Xuaen Phuc, apenas um outro presidente vietnamita tinha renunciado, mas por motivos de saúde.

Citado pela AFP, o especialista Benoît de Tréglodé argumentou que esta renúncia marca o início de manobras preparatórias para o congresso de 2026, que poderá determinar um sucessor para Nguyen Phu Trong, que celebra o seu 80.º aniversário em abril.

"Esta saída faz parte das rivalidades de clãs dentro do partido antes de uma renovação das elites, dado que o estado de saúde de Nguyen Phu Trong está a deteriorar-se", indicou o diretor de pesquisa do Instituto de Pesquisa Estratégica da Escola Militar de Paris, em declarações à agência francesa.

No início do mês, o Ministério da Segurança Pública anunciou que estava a avançar com uma investigação sobre uma empresa de desenvolvimento de infraestruturas em três províncias do país, incluindo Quang Ngai (centro), onde Vo Van Thuong liderou o partido.

Segundo a mesma fonte, a empresa Phuc Son era suspeita de falsificar as suas contas para fugir aos impostos, tendo sido detidas nove pessoas, incluindo cinco funcionários de Quang Ngai.

Dois grandes julgamentos por fraude e corrupção começaram este mês, um em Hanói e outro na cidade de Ho Chi Minh (sul), envolvendo alguns dos maiores empresários vietnamitas.

