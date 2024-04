Presidente do Quénia inicia visita de Estado de três dias à Guiné-Bissau

O Presidente do Quénia, William Ruto, iniciou hoje uma visita de Estado de três dias à Guiné-Bissau a convite do seu homólogo, Umaro Sissoco Embaló, que o acolheu no aeroporto de Bissau com "muita festa" do folclore guineense.