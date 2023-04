A nota refere que, em Moscovo, Bias deverá discursar na 544.­­ª Sessão Plenária do Conselho da Federação da Assembleia Federal da Rússia, manter encontros com o presidente da Duma (câmara baixa do parlamento russo), Vyacheslav Volodin, e com Valentina Matvienko.

Ainda durante a sua visita oficial ao país da Europa do Leste, a presidente do parlamento moçambicano vai reunir-se com a comunidade moçambicana e visitar alguns locais históricos.

Maputo absteve-se em todas as votações nas Nações Unidas sobre a invasão russa da Ucrânia, defendendo a resolução pacífica do conflito.

O país africano recebeu apoio multiforme da antiga URSS, quando Moçambique estava sob influência do ex-bloco comunista.

???????

PMA // JPS

Lusa/Fim