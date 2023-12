"Devemos garantir maior vigilância e denúncia para que haja uma penalização exemplar contra os prevaricadores", disse Esperança Bias durante o Fórum Anual da Mulher do Gabinete Parlamentar.

Dados do Governo divulgados no evento referem que, entre janeiro e setembro, Moçambique registou 3.923 casos de violência física e 1.504 de violência psicológica, no contexto doméstico.

"São números preocupantes, mesmo que tivesse ocorrido apenas um caso, a violência é e será sempre intolerável", destacou.

"As uniões prematuras e a violência doméstica constituem um mal que deve ser combatido por todos, através da sensibilização das famílias, lideranças religiosas e comunitárias e das autoridades locais", acrescentou Esperança Bias.

Por seu turno, a ministra do Género, Criança e Ação Social, Nyeleti Mondlane, defendeu a promoção de direitos e deveres iguais para homens e mulheres, assinalando a aprovação de instrumentos que permitem o acesso a serviços sociais e económicos básicos para mulheres e crianças.

