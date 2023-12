Roberta Metsola foi oradora convidada na sessão de abertura da reunião alargada do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, que decorre hoje em Lisboa, e deixou alguns alertas a nível europeu e agradecimentos ao presidente do PSD, Luís Montenegro.

"Temos de ser capazes de construir um novo horizonte político, não devemos ter medo de navegar em águas agitadas, os europeus nunca tiveram medo de fazer o mais difícil", disse, apelando para lideranças europeias fortes "com responsabilidade, ética" e contra "a corrupção e os populismos".

A presidente do Parlamento Europeu sublinhou a importância de os líderes europeus defenderem "o modelo das democracias liberais, de fortalecerem o centro político" e lutarem por compromissos, que apontou como "uma força e não uma fraqueza".

"Se falharmos nisso, corremos o risco de ver os nossos povos refugiarem-se no cinismo fácil dos extremos políticos", disse, alertando que as pessoas querem respostas em temas como a inflação, migração, bem-estar ou desigualdades sociais.

Por isso, explicou, quando o CEN do PSD a convidou para discursar nesta sessão aceitou de imediato.

"Não para dizer o que devem fazer, como votarem, mas porque é importante que pessoas de vários setores de atividade queiram servir, queiram comprometer-se e acreditam que a política pode ser uma força para o bem", afirmou.

Roberta Metsola disse saber que os portugueses "acreditam no projeto europeu", mas deixou um apelo: "Não tomem a União Europeia por garantida, expressem as vossas preocupações, o futuro de Portugal e da Europa será definido pela nossa capacidade de manter as pessoas nos corações das decisões".

Ao presidente do PSD, a quem disse chamar amigo, a presidente do Parlamento Europeu deixou palavras de agradecimento.

"Sabes que é mais difícil levantares-te do que ficar sentado, construir, unir do que separar, acreditar do que desistir. Obrigada por não escolheres o caminho mais fácil, obrigada por acreditares", disse.

No início da sua intervenção, Luís Montenegro dirigiu-se em inglês a Roberta Metsola para agradecer a sua participação e intervenção nesta iniciativa do PSD, destinada a preparar o programa eleitoral do partido para as legislativas antecipadas de 10 de março.

"Foi um prazer partilhar consigo este caminho para a liderança do Governo", afirmou.

SMA // JMR

Lusa/fim