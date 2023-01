Carolina Cerqueira, que presidiu hoje na sede do parlamento angolano, a cerimónia de passagem de pastas dos membros de mesa da Assembleia Nacional, eleitos na sexta-feira, considerou que todos os deputados estão comprometidos com o legado para as futuras gerações.

"Deixo um apelo para que a coesão, a ética, o diálogo construtivo, a dedicação e o sentido de missão prevaleçam na vossa atividade diária para em estrito cumprimento do regimento da Assembleia Nacional possamos garantir a estabilidade institucional em estreito cumprimento da Constituição e da lei", exortou.

O parlamento angolano aprovou na sexta-feira passada, por unanimidade, a composição definitiva da mesa da Assembleia Nacional integrando dois deputados da UNITA, oposição, como 2º e 4º vice-presidentes e outros dois como 2º e 4º secretários de mesa.

A deputada da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição), Arlete Chimbinda foi eleita 2ª vice-presidente e o seu colega Xavier Jaime como 4º vice-presidente do órgão, como pretendia a direção da UNITA, que em setembro abandonará em bloco o parlamento em protesto a eleição de deputados do MPLA para os respetivos cargos.

Amélia Judith Ernesto (UNITA) foi eleita 2ª secretária e Ernesto Cassongo (UNITA) 4º secretário de mesa da Assembleia Nacional.

Deste modo, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde 1975) ficou com as pastas de 1º e 3º vice-presidentes, ocupadas pelos deputados Américo Kuononoca e Raul Lima, respetivamente.

Para secretários de mesa do parlamento angolano, os deputados Manuel Dembo (MPLA) e Rosa Branca Albino (MPLA) 3ª secretária.

Em declarações aos jornalistas, após receber as pastas das mãos do deputado Raul Lima, a nova 2ª vice-presidente da Assembleia Nacional, Arlete Chimbinda enalteceu a cerimónia, referindo que a mesma decorreu nos termos da lei e no quadro do sistema proporcional.

"Sim, era de esperar, porque nós seguimos a lei e seguindo a lei, as normas daqui da casa indicam que tudo se faz seguindo o sistema proporcional (...). O que fizemos hoje não é nenhuma novidade se não seguir a lei e repor a normalidade", notou.

A resolução que aprova a recomposição da mesa da Assembleia Nacional foi aprovada, na sexta-feira passada, durante a terceira reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa da V Legislatura da Assembleia Nacional, com 193 votos a favor, zero contra e nenhuma abstenção.

O MPLA (124 deputados) e a UNITA (90 deputados) são os partidos com maior representação parlamentar nesta legislatura 2022-2027, que emana das eleições gerais de 24 de agosto de 2022.

DYAS // PJA

Lusa/Fim