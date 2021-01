"Lamento informá-los que estou contagiado com covid-19. Os sintomas são leves, mas estou a fazer tratamento médico. Como sempre, estou otimista. Vamos todos seguir em frente", informou o chefe de Estado na conta oficial da rede social Facebook.

López Obrador explicou que, durante os próximos dias, a secretária de Governação, Olga Sánchez Cordero, vai substituí-lo nas conferências de imprensa matutinas diárias.

O chefe de Estado acrescentou que vai continuar a dar seguimento aos "assuntos públicos desde o Palácio Nacional", onde reside, e que mantém hoje a conversa telefónica com o homólogo russo, Vladimir Putin, para abordar a vacina russa.

No fim de semana, López Obrador participou em cerimónias públicas junto de vários membros do Governo e nunca usou máscara, uma vez que se nega a usá-la desde o início da pandemia.

O México conta com um total de 1,7 milhões de infetados e 150 mil mortos.

Com estes números, o México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.121.070 mortos resultantes de mais de 98,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MCL // EJ

Lusa/Fim