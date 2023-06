A visita à Venezuela é a primeira paragem do presidente iraniano na sua digressão pela América Latina, que inclui também Cuba e a Nicarágua.

O Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, deverá receber hoje Raisi - que viaja com uma grande delegação política, económica e científica - no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

No domingo, antes de deixar Teerão, o presidente iraniano afirmou que a posição do Irão e da Venezuela, bem como dos demais países que visitará é de "oposição ao sistema hegemónico e unilateral", liderado pelos Estados Unidos.

De acordo com a agência de notícias Mehr, Ebrahim Raisi definiu as relações com Caracas, Havana e Manágua como "estratégicas" e afirmou que esta visita constituirá "um ponto de viragem" no aprofundamento dos laços comuns.

As relações entre Teerão e Caracas são muito estreitas desde o tempo do falecido Presidente Hugo Chávez (1999-2013) e, desde então, têm vindo a reforçar-se.

O Irão tornou-se num dos principais aliados do governo do presidente venezuelano Nicolas Maduro nos últimos anos, particularmente desde 2020, quando a Venezuela enfrentou uma profunda escassez de gasolina e Caracas recorreu a Teerão para comprar combustível.

