André Ventura estava a discursar quando, cerca das 21:10 parou de falar, sendo logo amparado por elementos da comitiva e retirado do local, para o exterior do Parque de Feiras e Exposições de Tavira.

Entretanto, chegaram ao local elementos dos Bombeiros Municipais de Tavira que estão a assistir o presidente do Chega no local, assim como um ambuância do INEM de suporte de imediato de vida.

