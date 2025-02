A visita de Luiz Inácio Lula da Silva foi aprovada numa reunião do executivo japonês, realizada hoje.

O porta-voz do Governo japonês Yoshimasa Hayashi confirmou que será também realizado um jantar de gala no palácio imperial, com o imperador Naruhito, em honra do Presidente brasileiro, bem como um outro jantar oferecido por Ishiba.

A visita acontece no âmbito do 130.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil, "portanto, é o ano da amizade e da comunicação entre os dois países", disse Hayashi.

Segundo o porta-voz, o encontro pretende aprofundar a relação de cooperação entre os dois países e "manter uma relação de proximidade entre eles enquanto parceiros globais estratégicos".

Lula tornar-se-á o primeiro líder estrangeiro a visitar o Japão como convidado de Estado em seis anos, depois de Donald Trump, que regressou à Presidência dos Estados Unidos em janeiro, ter sido recebido em maio de 2019, durante o seu primeiro mandato presidencial.

Falando numa cimeira à margem da reunião do bloco dos G20 no Brasil, em novembro, Ishiba disse que acolheria com satisfação uma visita de Lula ao Japão em 2025.

O Brasil é um dos principais atores entre os estados do Sul Global e faz parte do bloco BRICS, que inclui também a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul.

