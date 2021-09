Presidente do Brasil diz que Forças Armadas não obedecerão a ordens absurdas

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou hoje que as Forças Armadas do país não cumpririam "uma ordem absurda" dada por si, numa cerimónia em comemoração aos mil dias de seu Governo, no Palácio do Planalto, em Brasília.