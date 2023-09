As relações bilaterais do Brasil com Cuba estiveram congeladas nos últimos anos, especialmente durante a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), mas o diálogo foi retomado desde que Lula da Silva regressou ao poder, em 01 de janeiro.

Apesar da sintonia que existe com o Governo cubano, o Presidente brasileiro tem uma questão espinhosa pela frente: uma dívida que Cuba têm com o Brasil de cerca de 500 milhões de dólares (468,2 milhões de euros na cotação atual), relativa a créditos concedidos há mais de uma década que, entre outras coisas, serviram para financiar as obras do porto de Mariel.

Cuba já informou ao Brasil que não pode arcar com estes pagamentos neste momento face à sua situação económica, mas responsáveis ??de ambos os governos procuram uma solução.

Além desse assunto, fontes brasileiras afirmaram que Lula da Silva discutirá com Díaz-Canel o retomar da cooperação em diversas áreas, com especial interesse em comércio, saúde, energias renováveis ??e segurança alimentar.

O Presidente brasileiro participará ainda na cimeira do Grupo dos 77 e da China, para a qual são esperados trinta líderes e delegações de uma centena de países da América Latina, de África, do Médio Oriente e da Ásia.

De Cuba, Lula da Silva viajará para Nova Iorque, onde na próxima terça-feira será o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), tradicionalmente aberta pelo Presidente do Brasil.

No âmbito da Assembleia Geral, o chefe de Estado brasileiro deverá reunir-se com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com quem apresentará "uma iniciativa global para o trabalho digno no século XXI", conforme informou o Governo brasileiro.

Lula da Silva permanecerá em Nova Iorque até quinta-feira e participará também em duas cimeiras convocadas pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e alterações climáticas, bem como em diversas reuniões bilaterais.

CYR // ANP

Lusa/Fim