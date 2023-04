"Esta importante deslocação do chefe de Estado, que contribuirá para elevar a um novo patamar as já excelentes e muito especiais relações de amizade e cooperação existentes entre Cabo Verde e o Luxemburgo, decorrerá no momento em que os dois países celebram trinta anos de exemplares relações de cooperação e terá uma forte componente político-diplomática e económico-empresarial", referiu a Presidência da República cabo-verdiana, em comunicado de impressa.

A convite do Grão-Duque do Luxemburgo, Henrique, Cabo Verde considera que a visita àquele país europeu, entre 23 e 25 de maio, vai ser uma "ocasião ímpar" para o chefe de Estado encontrar-se com a expressiva comunidade cabo-verdiana aí residente, no momento em que se comemoram os 60 anos da emigração cabo-verdiana nesse país.

"Cabo Verde é o primeiro país de concentração da Ajuda Pública ao Desenvolvimento do Luxemburgo, este que é um parceiro fiável e previsível", sublinhou a Presidência cabo-verdiana.

A mesma fonte indicou ainda que o atual Programa Indicativo de Cooperação (PIC) é diversificado e qualificado e abrange áreas fundamentais para o desenvolvimento de Cabo Verde, como o emprego e formação profissional, energias renováveis, combate às alterações climáticas, água e saneamento, microfinanças e descentralização.

Esta cooperação contribui para que Cabo Verde cumpra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, lê-se na nota, avançando-se que da delegação que acompanhará o chefe de Estado farão parte membros do Governo, deputados nacionais, presidentes de Câmara Municipal, além de representantes do setor económico-empresarial.

Na semana passada, o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, condecorou o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, com a Ordem Amílcar Cabral, a mais alta distinção do arquipélago, pela cooperação com Cabo Verde e apoio na aproximação à União Europeia.

No decreto presidencial com a atribuição da condecoração, é recordado o caminho feito por Cabo Verde após a independência, em 1975, nomeadamente o "estabelecimento de profícuas relações de amizade e de cooperação com vários países, em vários domínios".

"E é neste enquadramento que surgem, a partir dos finais da década de 80, as relações de cooperação entre Cabo Verde e o Luxemburgo que culminaram com a assinatura, em 1993, do Acordo Bilateral Geral em matéria de Cooperação para o Desenvolvimento entre os dois Estados", aponta-se na condecoração.

A distinção, que deverá ser entregue durante a visita, visa ainda reconhecer "a singularidade dos laços especiais de amizade que existem entre o povo luxemburguês e o povo cabo-verdiano, e tendo em devida conta o papel das individualidades, em momentos determinantes e cargos específicos, na definição dos rumos e dos ritmos das decisões e políticas públicas".

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, também classificou em 07 março passado as relações com o Luxemburgo, um dos principais parceiros de desenvolvimento e de financiamento do arquipélago, como "fortes, únicas e exemplares".

"É o reconhecimento da profunda admiração e grande respeito e sincera amizade do povo de Cabo Verde com o povo do Luxemburgo. É o reconhecimento e distinção da excelência das nossas relações", afirmou Ulisses Correia e Silva, após atribuir ao Governo do Luxemburgo, em cerimónia que decorreu na Praia, a Medalha de Mérito Altruístico do arquipélago pelos 30 anos de cooperação e apoio do país europeu ao desenvolvimento de Cabo Verde.

O Luxemburgo tornou-se nos últimos anos num dos maiores doadores de Cabo Verde, tendo aprovado o V Programa Indicativo de Cooperação (PIC 2021-2025) em 2020, envolvendo apoio em vários setores prioritários para o arquipélago, incluindo formação e emprego, com um financiamento total de 78 milhões de euros, mais 20 milhões de euros face ao anterior.

RIPE (PVJ) // VM

Lusa/Fim