Numa mensagem de condolências, o chefe de Estado cabo-verdiano manifestou-se profundamente consternado" com a notícia da morte do seu homólogo do Chade, um facto que disse lamentar imenso.

"Neste momento de tristeza, o Presidente da República de República de Cabo Verde apresenta a Sua Excelência o Presidente Interino da República do Chade e ao povo chadiano, em nome do povo cabo-verdiano e em seu nome próprio, as suas mais sentidas condolências, solicitando-lhe que transmita os nossos sentimentos de pesar à família enlutada de Idriss Déby Itno", escreveu Jorge Carlos Fonseca.

Na mensagem, o chefe de Estado cabo-verdiano, que é também presidente em exercício da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), fez votos para que o Chade possa "encontrar estabilidade política e social indispensável ao seu desenvolvimento".

O Presidente do Chade, Idriss Déby Itno, no poder há 30 anos, morreu na terça-feira de ferimentos sofridos enquanto comandava o seu exército na luta contra rebeldes no norte durante o fim de semana, anunciou o porta-voz do Exército, o general Azem Bermandoa Agouna.

Déby, 68 anos, um oficial militar de carreira que tomou o poder em 1990 num golpe e foi promovido ao posto de marechal de campo em agosto último, foi reeleito no passado dia 11 para um mandato de seis anos com 79,32% dos votos, de acordo com os resultados provisórios anunciados na segunda-feira à noite pela comissão eleitoral nacional.

Ministros e oficiais de alta patente deram conta na segunda-feira de que o chefe de Estado tinha visitado a linha da frente para se juntar ao seu exército, que enfrentava uma coluna de rebeldes que tinham lançado uma ofensiva a partir de bases recuadas na Líbia no dia das eleições.

Os confrontos entre os rebeldes e o Exército chadiano no maciço do Tibesti, junto à fronteira com a Líbia, são frequentes.

Em fevereiro de 2019, uma outra incursão com o objetivo de derrubar Idriss Déby Itno, foi travada pela intervenção de caças bombardeiros da força aérea francesa, solicitada por Ndjamena.

