O chefe de Estado vai estar, durante quatro dias, na também conhecida como Ilha das Dunas para abordar, ainda, a situação das mulheres, o agronegócio, as pescas, a proteção, valorização e sustentabilidade ambiental.

O turismo, saúde, educação e comunidade imigrada serão outros temas que vão merecer a atenção do mais alto magistrado da Nação cabo-verdiana.

Segundo a Presidência, José Maria Neves vai manter contactos com as autoridades locais, os agricultores e criadores, os pequenos empreendedores do agronegócio e os grandes promotores da cadeia turística.

Também vai falar com as organizações ligadas ao ambiente, com jovens do ensino secundário e com a população em geral "para sentir o pulso dos diferentes setores de atividade e dar o seu contributo para o almejado salto no desenvolvimento da Boa Vista".

Com cerca de 13 mil residentes, a Boa Vista é a segunda ilha mais turística do arquipélago - recebe cerca de 23% do total de visitantes -, atrás apenas do Sal (cerca de 60%).

A primeira "Presidência na Ilha" foi realizada em março de 2022, em São Vicente.

