Entre esta sexta-feira e sábado, acompanhado de uma delegação, João Lourenço vai estar no Quénia onde irá participar na localidade de Kericho num ato de celebração nacional, o Mashujaa Day, que acontece no primeiro dia da sua visita.

No sábado, o chefe de Estado angolano vai reunir-se com o Presidente queniano, enquanto delegações dos dois países vão trabalhar no estreitamento das relações bilaterais.

Uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Angola sublinha que os dois países africanos têm muitos interesses em comum, que podem ser aproveitados para o desenvolvimento de ambos os Estados.

"Os dois países têm trabalhado afincadamente para que haja acordos com vantagens recíprocas em diversos setores", refere também a nota da secretaria de imprensa da presidência angolana.

A visita de João Lourenço ao Quénia, segundo o Ministério das Relações Exteriores de Angola, "irá de certeza imprimir uma nova dinâmica na cooperação, principalmente nas áreas do turismo, agricultura, petróleos, educação e saúde".

A nota da presidência destaca que as relações entre Angola e o Quénia datam do período colonial, com encontros de Nakuro e Mombaça, em 1974, promovidos por Jomo Kenyatta, com o objetivo de juntar os três movimentos de libertação de Angola, à volta de uma visão comum de obtenção da independência dos angolanos.

Em 2012, os dois países assinaram quatro instrumentos jurídicos, o Acordo Geral de Cooperação Económica, Científica, Técnica e Cultural, o memorando de entendimento sobre Consultas Políticas entre o Ministério das Relações Exteriores de Angola e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional do Quénia.

Os dois países rubricaram no mesmo ano, o Acordo sobre a Criação da Comissão Bilateral e o Acordo para a Operação de Serviços Aéreos entre e para além dos respetivos territórios, no domínio dos transportes.

A companhia aérea Kenya Airways explora a rota Nairobi-Luanda, com duas frequências semanais, o que as autoridades angolanas consideram ainda não ser "a materialização efetiva dos instrumentos jurídicos assinados em 2012".

De acordo com o programa, ainda no sábado João Lourenço vai visitar o Mausoléu de Jomo Kenyatta, o primeiro Presidente do Quénia, para render homenagem ao falecido estadista.

