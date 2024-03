"Continuamos a ver com profunda preocupação estas manobras e ações perigosas que continuam a ser realizadas contra os nossos marinheiros e guardas costeiros", afirmou Marcos em declarações à imprensa de Manila.

As tensões no Mar do Sul da China agravaram-se esta semana.

Na terça-feira, as autoridades marítimas das Filipinas acusaram a guarda costeira da República Popular da China de ter provocado uma colisão provocando quatro feridos.

De acordo com Manila, as embarcações de Pequim utilizaram também canhões de água contra os marinheiros da guarda costeira das Filipinas.

"Não creio que possamos encarar isto de outra forma que não seja a mais séria", disse Marcos.

"Mais uma vez, vamos dar a conhecer as nossas objeções e esperamos poder continuar em contacto para encontrar uma forma de não voltarmos a assistir a este tipo de ações", acrescentou Marcos.

Manila convocou um representante de Pequim para discutir os incidentes comunicando-lhe que considerava "inaceitáveis" as "ações agressivas" no Mar do Sul da China.

A República Popular da China já expressou "fortes protestos" na sequência dos incidentes, de acordo com a porta-voz diplomática chinesa Mao Ning.

Pequim reivindica a quase totalidade do Mar do Sul da China, incluindo as águas territoriais e ilhas perto das costas de vários países vizinhos, ignorando uma decisão de um tribunal internacional em 2016.

PSP // APN

Lusa/fim