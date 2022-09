Ceferin vai participar nos trabalhos da terceira edição desta iniciativa da Sport Integrity Global Aliance (SIGA), liderada pelo português Emanuel Macedo de Medeiros, juntando-se a mais de 60 oradores já confirmados para os trabalhos na Nova SBE, em Carcavelos, onde vão ser debatidos os temas que marcam a atualidade do desporto mundial.

Além de Ceferin, a SIGA também anunciou hoje a presença da judoca portuguesa Telma Monteiro, depois de, em julho, já ter lançado os nomes do secretário de Estado da Juventude de Desporto, João Paulo Correia, e do presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, que se juntam a outros 40 dados a conhecer em junho.

O evento vai contar com figuras de várias áreas do desporto, de organizações não governamentais, entre as quais Maria-Francesca Spatolisano, das Nações Unidas, e de organizações desportivas.

A SIGA é uma coligação de integridade e boa governança no desporto, com mais de 100 parceiros internacionais, com a missão de "trazer reformas significativas e aumentar a integridade em todos os desportos".

DN // AMG

Lusa/Fim