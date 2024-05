Em comunicado, a Presidência tunisina revelou que Khaled Nouri foi nomeado para a pasta do Ministério do Interior, substituindo Kamel Feki, que era considerado próximo do chefe de Estado.

Foi ainda criado o cargo de Secretário de Estado no Ministério do Interior, responsável pela segurança nacional do país, confiado a Sofiene Ben Sadok.

No Ministério dos Assuntos Sociais, Kamel Madouri, "um tecnocrata", descreve a agência France-Presse, ocupa agora o lugar de Malek Zahi.

A agência Efe indica que os três novos responsáveis assumiram funções "numa rápida cerimónia celebrada no palácio presidencial na presença do primeiro-ministro, Ahmed Hachani, ao mesmo tempo que era anunciada a destituição dos antecessores".

O Presidente tunisiano, Cais Said, monopoliza os poderes desde o verão de 2021 e o mandato termina a 23 de outubro, mas ainda não foram marcadas eleições presidenciais nem anunciou uma possível candidatura.

A mudança ministerial revelada no sábado ocorre numa altura de várias detenções na sociedade civil, nomeadamente de políticos, empresários, juízes, o que faz temer um declínio de direitos conquistados em 2011.

