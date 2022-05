"Será formada uma comissão com o objetivo de preparar o estabelecimento de uma nova república que culminará os seus trabalhos nos próximos dias", afirmou, numa mensagem dirigida à nação por ocasião da festa do Eid al-Fitr, último dia de jejum do Ramadão.

Dentro desta comissão serão formados dois órgãos, "um deles para o diálogo, em que estarão presentes quatro organizações nacionais", numa referência aparente ao principal sindicato, UGTT, ao sindicato dos advogados, à organização patronal e à Liga Tunisina para os Direitos Humanos (LTDH).

O secretário-geral do sindicato UGTT em Tunes, Nuredine Tabubi, que defende o "processo" de 25 de julho - pelo qual Said demitiu o Governo e dissolveu o parlamento -, opôs-se hoje às decisões excecionais do Presidente e pediu progressos no diálogo nacional.

Said dissolveu em fevereiro o Conselho Superor da Magistratura (CSM), em março o parlamento e este mês alterou por decreto a composição da entidade superior independente das eleições (ISIE), encarregada de vigiar os processos eleitorais.

A oposição, liderada pelo histórico líder das esquerdas, Ahmed Nejib Chebbi, defendeu o retorno à Constituição de 2014, suspensa em setembro, eleições presidenciais e a formação de um governo de transição.

O Presidente tunisino propôs hoje um referendo constitucional em 25 de julho e eleições legislativas em 17 de dezembro.

Organizações da sociedade civil denunciam prisões e medidas cautelares arbitrárias, como proibição de sair do território, e prisões domiciliárias de empresários, deputados e funcionários, pela justiça civil e militar.

No começo de abril, o Presidente tunisino, Kais Said, anunciou que não iria haver eleições legislativas antecipadas no prazo máximo de 90 dias, conforme estabelecido na Constituição após a dissolução do Parlamento, pelo que as eleições se mantêm em dezembro.

No final de março, Said anunciou a dissolução do Parlamento, oito meses após ter determinado a sua suspensão, para assumir plenos poderes no país, que tem mantido sob a promessa de realização de eleições antecipadas.

Entretanto, Said divulgou uma sondagem, organizada pela presidência, que revelou que a maioria dos tunisinos concorda com o estabelecimento de um regime presidencial, no lugar do atual sistema semi-presidencial.

Esta sondagem está a ser usada para legitimar a decisão de o Presidente procurar soluções para resolver a crise política na Tunísia, depois de Said ter assumido plenos poderes, em julho, quando demitiu o Governo e suspendeu o Parlamento.

A comissão executiva do partido islâmico Ennahda, principal força parlamentar, já rejeitou a decisão de Said de manter a data das eleições em dezembro, alegando "que representa a desintegração do Estado e uma nova violação da Constituição".

ALU (RJP) // TDI

Lusa/Fim