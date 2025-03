Presidente da Sérvia denuncia "revolução colorida" que visa derrubar o Governo

Belgrado, 14 mar 2025 (Lusa) - O Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, acusou os protestos dos últimos meses de visarem o derrube do Governo com "uma revolução colorida", apesar dos seus esforços para esclarecer a tragédia mortal de Novi Sad e satisfazer as exigências da população.