"Avisem todos que a Sérvia ganhou. Avisem a USAID e a todos os outros que nunca nos vão vencer", afirmou o líder nacionalista durante um comício para os seus apoiantes na cidade de Sremska Mitrovica, no norte do país.

O Presidente também afirmou que o seu país necessitará de muito tempo para recuperar daquilo a que o governo tem vindo a chamar de "revolução colorida" e que, reiterou, está "organizada tanto a partir de fora como de dentro".

Durante o seu discurso, por ocasião do Dia da Independência da Sérvia, o Presidente afirmou que os protestos, liderados por universitários, acabarão em poucas semanas.

Aleksandar Vucic acusou na segunda-feira a USAID de pagar enormes quantidades de dinheiro a Organizações Não Governamentais (ONG) e meios de comunicação independentes do seu país com a finalidade de derrubar e "destruir a Sérvia".

Segundo Richard Grenell, enviado em missão especial do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, a Sérvia recebeu 209 milhões de dólares (cerca de 199,5 milhões de euros), dos 1,7 mil milhões de dólares investidos pela USAID na região dos Balcãs Ocidentais, entre 2020 e 2024.

Esta agência norte americana atribuiu milhares de milhões de dólares a países da região para financiar programas de reconciliação étnica, desminagem, combater a corrupção e ainda para a liberdade de imprensa, direitos humanos, fortalecimento do setor civil e consolidação do Estado de Direito.

Dezenas de milhares de cidadãos protestam regularmente, desde o início de novembro, contra o que consideram um crescente autoritarismo e corrupção do governo de Aleksandar Vucic, cujo partido, SNS, está no poder desde 2012.

As manifestações foram desencadeadas no dia 01 de novembro, aquando da morte de 15 pessoas provocada pelo colapso da cobertura de betão da estação ferroviária de Novi Sad.

Enquanto acontecia o comício do Dia da Independência, milhares de pessoas manifestaram-se na cidade de Kragujevac, liderada por estudantes, para reivindicar medidas contra a corrupção no país e reformas governamentais.

Muitos dos manifestantes apresentaram-se no protesto com as palmas das mãos ensanguentadas, um dos símbolos do movimento que surgiu após o colapso da cobertura da estação de Novi Sad.

Desde essa altura que os estudantes lideram os protestos que abalaram o país como nunca desde a década de 1990, forçando várias autoridades a demitirem-se, incluindo o primeiro-ministro Milos Vucevic, no final de janeiro.

O acidente na estação ferroviária de Novi Sad, a segunda maior cidade do país, que tinha acabado de ser renovada através de um investimento público, motivou a população sérvia para protestos constantes contra a corrupção no país.

Aleksandar Vocic disse que as reivindicações dos estudantes universitários já foram atendidas, uma vez que exigiam a publicação de documentos sobre a adjudicação e execução da obra da estação ferroviária para que haja consequências políticas e judiciais pela tragédia.

Segundo os meios de comunicação social favoráveis ao governo, hoje compareceram 120.000 pessoas no comício, que fazia parte da celebração do Dia da Independência.

O comício contou também com a presença do presidente da organização sérvia da Bósnia-Herzegovina, o pró-russo e separatista Milorad Dodik, que realçou que todos se devem unir e apoiar o presidente sérvio.

