"O Presidente da República recebeu esta tarde em Belém, a pedido deste, o Dr. Luis Montenegro", informa uma nota divulgada no site da Presidência da República.

De acordo com fonte da candidatura, o encontro decorreu antes de Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro estarem juntos, ao final da tarde, numa homenagem ao histórico assessor do PSD Zeca Mendonça, que faleceu em 2019, mas o encontro só foi revelado depois de a cerimónia terminar.

Montenegro chegou primeiro ao NewsMuseum, em Sintra, e já estava sentado na segunda fila do auditório onde decorreu a evocação quando chegou o Presidente da República.

O chefe de Estado cumprimentou-o com um 'passou bem', tal como fez com todos os ex-líderes e militantes destacados do PSD que marcaram presença na homenagem.

O antigo líder da bancada social-democrata Luís Montenegro apresentou publicamente a sua candidatura ao cargo presidente do PSD na quarta-feira -- que irá disputar pela segunda vez, depois de em janeiro de 2020 ter perdido para Rui Rio, numa inédita segunda volta no PSD.

O antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva remeteu para 14 de abril o anúncio da sua decisão sobre uma candidatura, depois de concluir um trabalho anual na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE).

As eleições diretas no PSD estão marcadas para 28 de maio e o Congresso para o primeiro fim de semana de julho, de 01 a 03, no Porto.

O atual presidente, Rui Rio, já anunciou que deixará nessa ocasião a liderança do partido, na sequência da derrota nas legislativas de 30 de janeiro, em que o PS conseguiu maioria absoluta.

SMA // JPS

Lusa/fim