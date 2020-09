"Felicito Ana Rocha de Sousa pelos prémios recebidos na 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza: o Leão do Futuro, de revelação, o Prémio especial do Júri da secção Horizontes, e os prémios paralelos Bisato d'Oro e Sorriso Diverso Venezia, todos pela sua longa-metragem de estreia, 'Listen'", escreve Marcelo Rebelo de Sousa na página da internet da Presidência da República.

Para o chefe de Estado, os galardões agora atribuídos a "Listen" "acolhem assim uma nova cineasta e uma esperança do cinema português".

"Listen", primeira longa-metragem da realizadora Ana Rocha de Sousa, 41 anos, venceu quatro prémios no festival de Veneza que terminou no sábado: O 'Leão de Futuro', de primeira obra, o prémio especial do júri 'Horizontes', o prémio 'Bisato d'Oro' de melhor realização e o prémio 'Sorriso Diverso Venezia', estes dois últimos galardões paralelos do evento.

O filme, um drama de uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, tem coprodução luso-britânica e foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles. Chegará aos cinemas portugueses em 2021.

Na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que "Listen", uma coprodução luso-britânica rodada nos arredores de Londres com elenco português e inglês, acompanha a história verídica de um casal de portugueses emigrados no Reino Unido a quem os serviços sociais retiram os filhos por maus tratos.

"Mais conhecida até aqui como atriz de televisão, Ana Rocha de Sousa estudou Belas-Artes em Portugal e cinema na London Film School, tendo dirigido uma elogiada curta-metragem documental", escreve ainda o chefe de Estado.

