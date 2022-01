Numa nova divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa "tem acompanhado o estado de saúde de Eunice Muñoz, com quem esteve recentemente num evento na Casa do Artista, e a quem deseja um rápido restabelecimento".

Eunice Muñoz, de 93 anos, está desde hoje de manhã em observação no hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, na sequência de um episódio de tensão alta, disse à agência Lusa o filho da atriz, António Borges.

Eunice Muñoz não se sentiu muito bem de manhã ao acordar e, devido à sua idade, a família achou mais indicado transportá-la para o hospital, acrescentou António Borges à agência Lusa.

O Observador noticiou hoje que a atriz foi internada com dificuldades respiratórias e que está na área covid-19.

António Borges disse à Lusa não ter qualquer informação de que a mãe tenha outra situação clínica além do episódio de hipertensão.

A atriz tinha retomado a digressão da peça "A margem do tempo" com que se despede dos palcos ao fim de 80 anos de carreira, com a sua neta Lídia Muñoz, no passado dia 15.

