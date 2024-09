"Espero que seja uma decisão rápida, se não mesmo imediata" [ao momento de apresentação do nome pelo primeiro-ministro], afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações transmitidas pelas televisões, após ser vacinado no centro de saúde do Restelo, em Lisboa, na presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

O Presidente da República referiu-se conjuntamente às nomeações dos sucessores do presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, cujo mandato termina no dia 4 de Outubro, e da procuradora-geral da República, Lucília Gago, que finaliza o mandato no dia 11 de Outubro.

Antes dessas datas saber-se-á o nome dos sucessores, assinalou, de forma a que "possam tomar posse logo a seguir ao termo do prazo".

"Isto não é uma coisa que cai de repente na cabeça do senhor primeiro-ministro um dia", afirmou, acrescentando que é normalmente um processo que envolve a ministra da Justiça.

