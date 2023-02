A cerimónia começou às 19:15, uma hora e meia de atraso relativamente ao que estava previsto, com a chegada à sala dos embaixadores do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do primeiro-ministro, António Costa.

O atraso deveu-se a uma apresentação do Governo sobre o PRR, em que participaram António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.

Nesta curta cerimónia de dois minutos, marcou presença a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

No final, Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva e António Costa cumprimentaram o novo secretário de Estado e a ministra da Agricultura.

Nascido no Porto em 1981, Gonçalo Caleia Rodrigues é doutorado em Engenharia dos Biossistemas, pelo Instituto Superior de Agronomia, e tem uma pós-graduação em gestão, da Nova School of Business and Economics, de Lisboa.

O novo secretário de Estado foi vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia, instituição onde foi professor auxiliar.

O cargo de secretário de Estado da Agricultura estava vago desde 05 de janeiro, quando Carla Alves se demitiu 25 horas após tomar posse.

Carla Alves justificou não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, depois de noticiado o arresto de contas bancárias conjuntas que tinha com o marido, ex-autarca de Vinhais.

