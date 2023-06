Marcelo Rebelo de Sousa, que viajou desde Lisboa no domingo, chegará durante a tarde à Cidade do Cabo, onde o primeiro ponto do programa é uma cerimónia a bordo do navio patrulha Setúbal, da Marinha portuguesa, às 17:30 locais (16:30 em Portugal continental).

Na visita a esta força nacional destacada, que participa na missão "Mar Aberto", estarão presentes a ministra da Defesa, Helena Carreiras, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general José Nunes da Fonseca, e o chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo.

A seguir, o chefe de Estado terá um encontro com a comunidade emigrante local, na Associação Portuguesa do Cabo da Boa Esperança, seguindo de noite para Pretória, de avião.

Na terça, em Pretória, Marcelo Rebelo de Sousa será recebido pelo Presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, num dia de visita oficial qualificada como de Estado pelas autoridades sul-africanas.

As comemorações do Dia de Portugal na África do Sul, adiadas há três anos devido à pandemia de covid-19, irão prosseguir em Joanesburgo e Pretória, na quarta-feira, dia em que contarão também com a participação do primeiro-ministro, António Costa, vindo de Angola, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

Acompanham o Presidente da República nesta deslocação à África do Sul os deputados Carlos Pereira, do PS, António Maló de Abreu, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, e João Dias, do PCP, e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

A comitiva desta deslocação à África do Sul inclui ainda o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, de onde são originários muitos dos portugueses e lusodescendentes residentes na África do Sul, o presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, e o presidente da comissão organizadora do 10 de Junho, o enólogo João Nicolau de Almeida.

Desta vez, as comemorações do Dia de Portugal começam no estrangeiro e terminam em Portugal, no Peso da Régua, distrito de Vila Real, onde terá lugar a cerimónia militar do 10 de Junho.

As inscrições consulares de portugueses na África do Sul são em redor de cem mil, de acordo com o Observatório da Emigração. Quanto ao número total de população portuguesa residente neste país, há estimativas díspares, que variam entre 200 mil e 450 mil, incluindo lusodescendentes.

Muitos portugueses foram das antigas colónias de Angola e Moçambique para a África do Sul.

A última vez que um Presidente português esteve na África do Sul foi há dez anos, em dezembro de 2013, quando Aníbal Cavaco Silva se deslocou a Joanesburgo para as cerimónias fúnebres do líder histórico anti-apartheid e primeiro Presidente negro do país, Nelson Mandela.

IEL // SF

Lusa/Fim